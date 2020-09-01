Sivas Valiliği açıkladı! Kaynarca köyü karantina altına alındı

Sivas'ın Gürün ilçesi Kaynarca köyü,yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Sivas Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak için Gürün ilçesi Kaynarca köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı belirtildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, karantina sebebiyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı da belirtildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre 31 Ağustos Pazartesi günü 44 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin ise 370’e yükseldi.

31 Ağustos Pazartesi günü toplam 110 bin 102 test yapılırken, bin 587 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 270 bin 133 oldu.

31 Ağustos Pazartesi günü iyileşen bin 87 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 244 bin 926'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 961 olduğu açıklandı.