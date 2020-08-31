Sivas Valiliği açıkladı! Kentte iki köy karantina altına alındı

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte ve Aşağı Subaşı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında karantina altına alındığı belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak için Yıldızeli ilçesinin Çöte ve Aşağı Subaşı köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre 30 Ağustos Pazar günü 42 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 326’ya yükseldi. 30 Ağustos Pazar günü toplam 91 bin 302 test yapılırken, bin 482 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 268 bin 546 oldu. 30 Ağustos Pazar günü iyileşen bin 27 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 243 bin 839'a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 945 olduğu açıklandı.