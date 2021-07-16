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  3. Sivas'ın Akıncılar ilçesinde askeri araç devrildi: 3 asker yaralı!

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde askeri araç devrildi: 3 asker yaralı!

Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki Ortaköy yol ayrımı yakınlarında bulunan bir askeri araç, sürücüsünün henüz öğrenilemeyen bir sebeple devrilerek kaza yaptı. İçinde 3 askerin bulunduğu kazanın ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde askeri araç devrildi: 3 asker yaralı!

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, bir askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 asker yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Sürücüsü öğrenilemeyen askeri araç, bulunduğu D-100 kara yolu Ortaköy yol ayrımı yakınlarında, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.

Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 3 asker yaralandığı kazanın ardından yaralı askerler, Suşehri Devlet Hastanesi ve Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırıldı. 

KAYMAKAMDAN ZİYARET

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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