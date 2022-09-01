Sivas'ın Kangilçesinde Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var Türkiyede son dönemlerde trafik kazaları ve ölümler artmaya devam ediyor Sivas'ın Kangilçesinde al meydana gelen trafik kazasında 7 ölü ve 10 yaralı olduğu belirtildi.