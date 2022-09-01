Sivas'ın Kangilçesinde Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiyede son dönemlerde trafik kazaları ve ölümler artmaya devam ediyor Sivas'ın Kangilçesinde al meydana gelen trafik kazasında 7 ölü ve 10 yaralı olduğu belirtildi.

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Sivas'ın Kangilçesinde Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 EBE 72 plakalı kamyon ile 44 J 4257 plakalı minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı.

Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.

Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.

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