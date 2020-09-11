Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Geçen sezonun çıkış yapan takımlarında ilk sıralarda gelen Sivasspor, yeni sezona da etkili bir şekilde girmek istiyor. Yine geçtiğimiz sezonun Süper Lig'de başarılı olan takımlarından Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finaline kadar yükselmiş ancak finalde kupayı Trabzonspor'a kaptırmıştı. Ligi 5. sırada bitiren Akdeniz ekibi, sezon sonunda Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmış ve Çağdaş Atan ile anlaşmıştı. Sivasspor ise Rıza Çalımbay ile yoluna devam ediyor.

İki takımda sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in açılış maçında Sivasspor, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Ali Palabıyık. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Mustafa Sönmez üstlenecek. Mücadele koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR HANGİ KANALDA?

12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak olan Sivasspor - Alanyaspor maçı, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşma hakkında yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.