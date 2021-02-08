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Sivasspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Sivasspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Peki, Sivasspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Sivasspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Sivasspor-Antalyaspor maçı oynanacak. Sivasspor, kupada son olarak Adana Demirspor'u 2-1 geçmişti. Antalyaspor ise son 16 turunda Bursaspor'u 3-0'la geçmişti. Peki, Sivasspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Sivasspor-Antalyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 11 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın hakem ekibi ise henüz belli olmadı. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Konyaspor-Beşiktaş maçınında yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarında izlenebilir olacak. 

KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş

Onur Çelik
Spor Editörü
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