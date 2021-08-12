UEFA Konferans Ligi'nde bir önceki turda Petrocub'ı eleyerek üst tura çıkmayı başaran Sivasspor, 3. turda Dinamo Batumla eşleşmişti. İlk maçı deplasmanda oynayan ve 2-1 galip gelen temsilcimiz, bu avantajlı skoru kullanarak tur atlamayı hedefliyor. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Sivasspor - Dinamo Batum UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki aratıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

SİVASSPOR - DİNAMO BATUM UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI CANLI İZLE

12 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Sivasspor'un bu mücadelesini izlemek için Sivasspor - Dinamo Batum UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

SİVASSPOR - DİNAMO BATUM UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT Spor'u canlı olarak izlemek için Sivasspor - Dinamo Batum UEFA maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.