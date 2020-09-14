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Sivasspor, Fayçal Fajr transferini resmen bitirdi!

Yeni sezona Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle giren Sivasspor, orta sahada görev yapan Fayçal Fajr ile resmen anlaştı.

Sivasspor, Fayçal Fajr transferini resmen bitirdi!

Geçen sezonun flaş takımlarından Sivasspor, ligi pandemi sonrası yaşadığı düşüşle 4. sırada bitirmişti. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda da başarılı bir performans sergilemek isteyen yiğidolar, yeni transferi Fayçal Fajr'ı resmen açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Faslı orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fayçal, Başkanvekilimiz Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1 Ağustos 1988’de Fransa’nın Rouen şehrinde dünyaya gelen Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel’da başladı. Ardından; Frejus-Saint-Raphael FC, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna, forması giyen Fajr, son olarak İspanya’da Getafe’de görev yaptı. Fajr, orta sahada görev yapıyor.

Kariyerinde 285 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu; 30 kez gol sevinci yaşarken, 48 asist yaptı. Fajr, ayrıca 25 kez de Fas milli takımının formasını giydi.

Fayçal Fajr’a Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."

Sivasspor, Fayçal Fajr transferini resmen bitirdi!

FAYÇAL FAJR KİMDİR?

1 Ağustos 1988 yılında Fransa'nın Rouen kentinde dünyaya gelen Fas asıllı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, 32 yaşında. Profesyonel futbol kariyerine Fransa'nın alt lig takımlarından CMS Oissel'de başlayan Fajr, yaklaşık 6 yıl Fransa'nın alt liglerinde forma giydikten sonra İspanya'dan Elche CF'ye transfer oldu. 

2017 yılına kadarda İspanya'nın alt liglerinde top koşturan Faslı oyuncu, 2017 yazında La Liga takımlarından Getafe'ye transfer oldu. Getafe'de dikiş tutturamayan  Fajr, Fransa 2. Lig'inden Caen'e kiralık olarak gönderildi. Tekrar Getafe'ye dönen Fayçal Fajr, kariyeri boyunca 285 maçta forma giydi. Fajr, bu maçlarda 30 gol, 48 asistle oynadı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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