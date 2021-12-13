Sivasspor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın sağlık durumu nasıl? Antrenör Selçuk İnan açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor - Galatasaray maçının 80. dakikasında Sivasspor’un golü öncesi Luyindama ile çarpışarak yerde kalan Fernando Muslera, sakatlık geçirdi.

Oyuna devam edemeyen Muslera, sedye ile kenara geldi ve yerine İsmail Çipe oyuna dahil oldu. Tecrübeli kalecinin oyundan çıkarken üzgün olduğu da görüldü.

Muslera’nın kesin teşhisinin MR’dan sonra belli olacağı öğrenildi.

"SAKATLIĞI CİDDİ GÖRÜNÜYOR"

Konuyla ilgili konuşan antrenör Selçuk İnan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Az önce görüşme şansımız oldu. Durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Yarınki kontrollerinden sonra net bir şekilde anlayacağız. Umarım önemli bir şeyi yoktur ama sakatlığı ciddi gözüküyor. Yarın öğreneceğiz. Çok üzgünüz"

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