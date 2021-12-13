Sivasspor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın sağlık durumu nasıl? Antrenör Selçuk İnan açıkladıGaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiTürkiye'nin en güvendiği ünlü belli oldu! İşte zirvedeki isim...Tart Suçu ne demek, TDK'ya göre Tart Suçu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 şiddetinde depremİstanbul'da ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan; Hazine Bakanı, MB Başkanı ve kamu bankalarıyla görüştüMuslera sakatlık mı yaşadı? | Muslera son durumu nasıl?Sivasspor 1 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCUTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 6. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izleShow TV Üç Kuruş 7. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm Youtube izle
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Sivasspor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın sağlık durumu nasıl? Antrenör Selçuk İnan açıkladı

Sivasspor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın sağlık durumu nasıl? Antrenör Selçuk İnan açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 yenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılarından Selçuk İnan, maçta sakatlık yaşayan Muslera'nın durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İnan, "Muslera'nın umarım önemli bir şeyi yoktur ama sakatlığı ciddi gözüküyor." dedi.

Sivasspor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın sağlık durumu nasıl? Antrenör Selçuk İnan açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor - Galatasaray maçının 80. dakikasında Sivasspor’un golü öncesi Luyindama ile çarpışarak yerde kalan Fernando Muslera, sakatlık geçirdi.

Oyuna devam edemeyen Muslera, sedye ile kenara geldi ve yerine İsmail Çipe oyuna dahil oldu. Tecrübeli kalecinin oyundan çıkarken üzgün olduğu da görüldü.

Muslera’nın kesin teşhisinin MR’dan sonra belli olacağı öğrenildi.

"SAKATLIĞI CİDDİ GÖRÜNÜYOR"

Konuyla ilgili konuşan antrenör Selçuk İnan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Az önce görüşme şansımız oldu. Durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Yarınki kontrollerinden sonra net bir şekilde anlayacağız. Umarım önemli bir şeyi yoktur ama sakatlığı ciddi gözüküyor. Yarın öğreneceğiz. Çok üzgünüz"

{TITLE_STRIP}Galatasaray, Sivas'ta kayıp

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT