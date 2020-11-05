UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Karabağ'ı ağırladı.

11. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanından yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Caner Osmanpaşa, takımı Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. 88. dakikada Kayode'nin attığı gol ile Sivasspor - Karabağ maçı, evsahibi takımın 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Böylelikle Sivasspor, Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in de kazandığı haftada galip gelip, ülke puanı için önemli katkı sağlamış oldu. Sivasspor puanını 3'e yükseltirken 4.hafta maçında Karabağ ile 25 Kasım akşamı karşı karşıya gelecek.

SİVASSPOR - KARABAĞ MAÇINDAN DAKİKALAR

4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

11. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek, skoru 1-0 yaptı.

31. dakikada Owusu'nun pasında Guerrier'in ceza yayı hafif sol çaprazından bekletmeden yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

37. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Ninga, Hüseynov'u çalımlayarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının gerisinden vuruşunda topu direğin yanından auta gönderen Ninga, mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

66. dakikada Mahir Emreli'nin ceza sahası dışından etkili şutunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

71. dakikada sağ kanattan şekillenen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in pasında savunmadan seken top altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Kayode'nin kale alanından çapraz pozisyondan etkili vuruşunda kaleci Magomedaliyev, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

73. dakikada Owusu'nun ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

84. dakikada Gradel'in kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden auta gitti.

87. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sağdan topla ceza alanına giren Yasin Öztekin'in pasında Kayode'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Kayode, altıpastan topu kalecinin üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-0.

Mücadele, Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SİVASSPOR - KARABAĞ MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları son maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, Sivas'ta Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan Max Gradel ve Olarenwaju Kayode ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara'nın yerine, Casimir Ninga, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt'a şans tanıdı.

Çalımbay, Samba Camara ile sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye'nin yokluğunda stoper mevkisinde Maccabi Tel-Aviv maçında sağ kanatta oynayan Robin Yalçın'ı görevlendirdi.

Sivasspor, Karabağ maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın ve Uğur Çiftçi, orta sahada Fayçal Fajr, Claudemir De Souza, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Casimir Ninga, ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.

Atakaş Hatayspor maçında beline aldığı darbe nedeniyle bu maçta riske edilmeyen Gradel'in yanı sıra Kayode, Muammer Yıldırım, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Arouna Kone ve Eren Şahin yedek kulübesinde yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara, maç kadrosunda yer almadı.

AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ KARABAĞ'DA DEĞİŞİKLİK

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, grupta Villarreal'e 3-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Gurbanov, Villarreal maçında ilk 11'de görev alan Rahil Mammadov ile Jaime Romero'nun yerine Sivasspor karşısında Maksim Medvedev ve Uros Matic'e şans verdi.

LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ KADAR TARAFTAR ALINDI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, maç öncesi Azerbaycan temsilcisi Karabağ ekibini konakladığı otelde ziyaret ederek, başarılar diledi. Karabağ yöneticileri, Ayhan'a forma hediye etti.