Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ikinci yarısı için 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak hazırlıklara başlayacak.

Ligin ilk yarısında Hakan Keleş yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray maçı sonrası futbolculara 2 Ocak'a kadar izin verildi. Yiğidolar 2 Ocak'ta Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak. Kampta Sivasspor, iki hazırlık maçı oynayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip ligin 18. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.