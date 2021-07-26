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Sivasspor - Petrocup maçı biletleri satışa sunuldu | Bilet fiyatları belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden ve ilk maçını deplasmanda kazanan Sivasspor, ikinci maçında skor avantajını koruyarak tur atlayan taraf olmak istiyor. Sivas'ta oynanacak ikinci maç için biletler satışa sunuldu. Peki bilet fiyatları ne? Detaylar haberimizde...

Sivasspor - Petrocup maçı biletleri satışa sunuldu | Bilet fiyatları belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu mücadelesi veren Sivasspor, deplasmanda çıktığı maçı 1-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti. Kırmızı beyazlı ekip ikinci maçta da mağlup olmazsa tur atlayan taraf olacak. Sivasspor'un tur mücadelesine çıkacağı maçın biletleri de satışa sunuldu. Bilet fiyatları da belli olmuş oldu. İşte biletler...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mücadelenin biletleri Buruciye Medresesi ve Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki Passolig noktasından alınabilecek.

MAÇ 29 TEMMUZ'DA OYNANACAK

Deplasmanda oynadığı ilk maçta Petrocub'u 1-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, rövanş maçını 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacak.

Bu mücadelenin bilet satışları için gişeler saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek. Aynı zamanda "www.passo.com.tr" internet sitesinden de bilet satışı yapılacak. İnternetten alınan biletlerde sistem tarafından verilecek biletin çıktısı alınacak.

Bilet fiyatları, kale arkası tribün 25, maraton tribün 50 ve VIP tribün 70 liradan satışa çıkarıldı.

Sivasspor - Petrocup maçı biletleri satışa sunuldu | Bilet fiyatları belli oldu

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