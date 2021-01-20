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Sivasspor taraftarı, Pato'yu istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un taraftarları, sosyal medya üzerinden Alexandre Pato çılgınlığı başlattı. Yiğidolar, Brezilyalı futbolcunun Sivasspor'a gelmesi yönünde mesajlar yağdırıyor.

Sivasspor taraftarı, Pato'yu istiyor!

Sivasspor'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Son günlerde Sivasspor'un, yıldız futbolcu Alexandre Pato ile ilgilendiği yönünde çıkan haberler kırmızı-beyazlı camiayı heyecanlandırdı.

Pato transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Brezilyalı futbolcuyu ikna etmeye çalışan kırmızı-beyazlı taraftarlar, Pato'ya büyük baskı yapıyor. Pato'nun sosyal medya hesabına yaklaşık 6 bin yorum bırakan Sivasspor taraftarları, yıldız futbolcunun fotoğraflarına "Come to Sivasspor" (Sivasspor'a gel) mesajı yazdı. Deneyimli futbolcu Pato ise, yapılan bazı yorumları beğendi.

Sivasspor taraftarı, Pato'yu istiyor!

CICINHO, PATO'YA ÖNERMİŞTİ

Diğer yandan Sivasspor'un Brezilyalı eski yıldızı Cicinho'da, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bonservisi elinde olan arkadaşı Pato'ya transfer önerisinde bulunmuş ve 31 yaşındaki golcüye Sivasspor'a gitmesini önermişti.

ALEXANDRE PATO KİMDİR?

1989 doğumlu olan Brezilyalı Pato, 2007′e kadar Internacional takımında oynadı. 2006′da Internacional'ın Kıtalararası Kupa'yı kazandığı kadroda yer aldı. Bu şampiyonanın yarı final maçında topu omzunda sektirerek sürmesiyle tüm ilgiyi üzerine çekti. Pato, Recopa Sudamericana 2007'de attığı 2 golle takımına kupayı getiren isim oldu.

Pato'nun detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Alexandre Pato kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?Alexandre Pato kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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