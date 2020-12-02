Son dakika haberi... Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Karantina sürecim başladığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımının başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim . Teknik kadroma ve oyunculara güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum"