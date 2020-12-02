Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi... Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Son dakika haberi... Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:
"Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Karantina sürecim başladığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımının başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim . Teknik kadroma ve oyunculara güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum"