Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Petrocub eşleşmesini değerlendirdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yaptıkları otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda mücadele edecekleri rakip Petrocub takımıyla ilgili değerlendirme yaptı. Çalımbay "Bütün hedefimiz, bu gruptan çıkmak. Onun için de bu maçı geçmemiz gerekiyor." dedi.

Rıza Çalımbay, rakiplerinin bundan önceki maçlarını seyrettiklerini, lig maçlarını da takip ettiklerini belirterek, "Bizden önce lige başladılar, maç oynadılar. Avrupa kupa maçı da oynadılar. Biz de daha kamptayız." diye konuştu.

"DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Petrocub'ın tanımadıkları bir takım olduğunu dile getiren Çalımbay, "Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maç deplasmanda olduğu için ona göre ne yapacaklarımızı burada çalışıyoruz. Tabii ki maçı 2 gün kala oyuncularımıza da seyrettireceğiz. Bütün analizleri yapıp onlara söyleyeceğiz. Bütün hedefimiz, bu gruptan çıkmak. Onun için de bu maçı geçmemiz gerekiyor." dedi.

"BÜTÜN AMACIMIZ MOLDOVA'DAN İYİ BİR ŞEKİLDE DÖNMEK"

Maç için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden deneyimli teknik direktör: "Onun için önce önemli olan bu maç. Bizim bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zaten şu anda bütün çalışmalarımız bu maça yönelik. Antrenmanlarımız günde 2-3'tü. Onların hepsini kestik, şimdi tek antrenmanla çalışıyoruz. Ayın 20'sinde İstanbul'a geçeceğiz. Oradan da Moldova'ya gideceğiz. Bütün amacımız, oradan iyi bir şekilde dönmek." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE GAYET İYİYİZ"

Transfer çalışmalarından da bahseden Rıza Çalımbay: "Şu anda transferde gayet iyiyiz, sadece bir yerimiz eksik kaldı. O eksik transferimizi de inşallah 1 hafta içinde bitireceğiz. Ama maalesef Avrupa kupasındaki ilk maçta bu arkadaşımız yer alamayacak. İyi transferler yaptık. İnşallah bize çok büyük faydaları olacak." değerlendirmesinde bulundu.