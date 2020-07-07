Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 31.hafta maçında Sivasspor - Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı 8 Temmuz 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı 8 Temmuz saat 18.30'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa,Uğur Çiftçi, Appindangoye, Camara, Goiano, Cofie, Mert Hakan Yandaş, Ziya Erdal, Fernando, Yatabare, Emre Kılınç

Yeni Malatyaspor: Farnolie, Hadebe, Chebake, Mina, Kerim Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Donald, Fofana, Ndayishimiye, Umut Bulut