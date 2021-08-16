Sivasspor'a kötü haber! Yiğidoların yıldız oyuncusu Pedro Henrique antrenmanda sakatlık geçirdi!

Yeni sezon ilk maçına bu akşam 19.15'te Konyaspor karşısında çıkacak olan Sivasspor'a kötü bir haber geldi. Kırmızı beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Pedro Henruqie antrenmanda sakatlık yaşadı. Maçın kadrosundan çıkarılan oyuncunun sahalardan 4 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

EN AZ 4 HAFTA YOK

Sivasspor kulübünden yapılan açıklamada, oyuncunun dün akşam arkadaşıyla girdiği mücadele sonucu yere kaldığı ve sakatlık yaşadığı ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp doktoru Burak Ayyıldız, 31 yaşındaki oyuncunun sol omzunun üzerine düşerek sakatlandığını belirterek, "Yapılan kontrollerde sol köprücük kemiğinde çıkık tespit edilen oyuncumuzun, en az 4 haftalık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadesini kullandı.