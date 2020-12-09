Sanatçı Hakan Taşıyan sevenlerinden dua istedi!Aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı!Yemek yarışmasında büyük olay! Sunucu Onur Büyüktopçu söyledikleriyle mahkemelik olduAsgari ücret 4. toplantı ne zaman? | 2021 asgari ücret tahminleriRafet El Roman'dan Tuğba Altıntop' yanıt: Hiç böyle bir şeye şahit olmadı!Adana Demirspor - Altınordu maçı CANLI İZLE LİNKİAslı Bekiroğlu ve Can Koçkan ayrıldı mı? Sosyal medyada yaptıkları hamle herkesi şaşırttı!Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman? Cyberpunk 2077 Fiyatı ne kadar ve Türkçe dil desteği olacak mı?Prof. Dr. İsmail Balık açıkladı: Aşı, ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyorPendik Belediyesi'nden sokağa çıkma yasağında hafta sonu mesaisi!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sivasspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sivasspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, toplam 3 futbolcusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sivasspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, 3 futbolcunun da izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı kaydedildi.

Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kader maçı olan Maccabi Tel Aviv mücadelesi, Perşembe akşamı saat 23.00'de başlayacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT