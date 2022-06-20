Sivasspor'da ayrılık! Fayçal Fajr, kırmızı beyazlı takıma veda etti! " Ne yazık ki tüm güzel şeylerin sonu geliyor"

Demir Grup Sivasspor'da forma giydiği maçlardan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Fayçal Fajr yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sivasspor ile geçen muhteşem unutulmaz iki yıl, kalbimde taşıdığım bir kulüp. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Burada çok güzel zamanlarım oldu ama ne yazık ki tüm güzel şeylerin sonu geliyor. Beni ailesinin bir ferdi olarak karşılayan kulüpten buruk bir şekilde ayrılıyorum. Bugünü acı bir duygu ile bırakıyorum ama bazen her şey anlaşılamıyor. Sivasspor ile Avrupa Ligi’ne katıldık, Türkiye Kupası da kazandık. Taraftarlarıma ve bana inanan herkese, kulübe, oyunculara ve hocalara şükranlarımı sunmak istiyorum. Sivasspor seni seviyorum”

Sivasspor'da iki sezon mücadele eden ve 83 maça çıkan 34 yaşındaki Fajr bu maçlarda 9 gol attı, 14 asist yaptı.