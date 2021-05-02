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  3. Sivasspor'da karşılama heyecanı! Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor'da karşılama heyecanı! Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Sivasspor'da karşılama heyecanı! Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep  Sivasspor, karşılaşma heyecanı yaşanacak. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, bu karşılaşma için uçakla Gaziantep'e gidecek. Gaziantep ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Sivasspor'da karşılama heyecanı! Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor'da karşılama heyecanı! Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor'da karşılama heyecanı! Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor'da karşılama heyecanı! Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor'da karşılama heyecanı! Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor'da karşılama heyecanı! Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

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