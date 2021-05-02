Sivasspor'da karşılama heyecanı! Gaziantep maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep Sivasspor, karşılaşma heyecanı yaşanacak. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, bu karşılaşma için uçakla Gaziantep'e gidecek. Gaziantep ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

KAYNAK: Anadolu Ajansı