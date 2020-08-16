Sivasspor'dan flaş transfer! Max Gradel resmen açıklandı

Yeni sezonda UEFA Avrupa Liginde mücadele edecek olan transfer çalışmalarına hız veren Sivasspor önemli bir ismi kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinden Toulouse forma giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gradel, sol kanatta görev yapıyor.

MAX GRADEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

30 Kasım 1987'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya gelen Max-Alain Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletiyordu.

Kariyerinde 389 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

Max Gradel kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Kariyeri?