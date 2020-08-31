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Sivasspor'un formaları satışa sunuldu! Sivasspor'un formaları ne kadar?

Önümüzdeki sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlardan olan Sivasspor, yeni sezon formalarını tanıttı. Peki, Sivasspor'un yeni sezon formaları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Sivasspor'un formaları satışa sunuldu! Sivasspor'un formaları ne kadar?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısına kadar şampiyonluğun en büyük adayı olan ancak ligin ikinci yarısında düşüş gösteren Sivasspor, ligi 4. sırada bitirmişti. Yeni sezona yeni transferleriyle hazırlanan Yiğidolar, önümüzdeki sezon giyeceği formaları tanıttı. Tanıtılan 4 adet formada taraftarlardan oldukça yoğun ilgi gördü. Peki, Sivasspor'un yeni sezon formaları ne kadar? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR'UN YENİ SEZON FORMALARI NE KADAR?

Yeni sezonda ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Sivasspor, ligi 4. sırada bitirerek direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılmıştı. Sezon öncesi hazırlık kampını da tamamlayan kırmızı-beyazlılar, yeni sezon formalarını tanıttı. İşte Sivasspor'un yeni sezon formaları ve fiyatları:

2020-2021 BEYAZ FORMA

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2020-2021 KIRMIZI FORMA

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2020-2021 ÇUBUKLU FORMA

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2020-2021 SİYAH FORMA

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Sivasspor Storelarda satışa sunulan formaların her biri 120 TL. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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