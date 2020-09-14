Geçen sezon Süper Lig'de oldukça iyi bir çıkış sergileyerek ligi 4. sırada bitiren Sivasspor, bu sezonda Rıza Çalımbay ile aynı başarıyı gerçekleştirmek istiyor. Kadrosunu buna göre şekillendiren Yiğidolarda takıma son katılan isim Fayçal Fajr oldu. Peki, Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde...

FAYÇAL FAJR KİMDİR?

1 Ağustos 1988 yılında Fransa'nın Rouen kentinde dünyaya gelen Fas asıllı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, 32 yaşında. Profesyonel futbol kariyerine Fransa'nın alt lig takımlarından CMS Oissel'de başlayan Fajr, yaklaşık 6 yıl Fransa'nın alt liglerinde forma giydikten sonra İspanya'dan Elche CF'ye transfer oldu. 2017 yılına kadarda İspanya'nın alt liglerinde top koşturan Faslı oyuncu, 2017 yazında La Liga takımlarından Getafe'ye transfer oldu. Getafe'de dikiş tutturamayan Fajr, Fransa 2. Lig'inden Caen'e kiralık olarak gönderildi. Tekrar Getafe'ye dönen Fayçal Fajr, kariyeri boyunca 285 maçta forma giydi. Fajr, bu maçlarda 30 gol, 48 asistle oynadı.