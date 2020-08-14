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Sivas'ta 65 yaş ve üstüne getirilen kısıtlama ertelendi

Sivas'ta koronavirüs(Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi. Valilik alınan yeni kararı kısa sürede açıklayacağını bildirdi.

Sivas'ta 65 yaş ve üstüne getirilen kısıtlama ertelendi

Koronavirüs salgınında vaka artışı sürerken risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların Sivas'ta belirlenen saatlerde dışarı çıkması kısıtlanmıştı.Dün kamuoyuna duyurulan karar yapılan yeni açıklama ile ertelendi. 

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,"Ardından uygulamayı bir süreliğine geri çeken Valilik, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak; İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Sivas'ta 65 yaş ve üstüne getirilen kısıtlama ertelendi

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NE OLMUŞTU?

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma zamanları sınırlandırılmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İl Hıfsızzıha Kurulu kararınca 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkmaları 10.00-17.00 saatleri arası sınırlandırılmıştır. Sabah 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır" 

Sivas'ta 65 yaş ve üstüne getirilen kısıtlama ertelendi

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Tayfun Altuntaş
Editör


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