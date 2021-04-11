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Sivas’ta ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı kapladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre yangın M.S.'nin iki çocuğu ile birlikte ikamet ettiği ahşap evde bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede tek katlı binanın tamamını sardı. Köy sakinlerinin söndürme çalışmaları sonuç vermedi. Bina tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın köyde paniğe neden oldu. Kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Sivas’ta ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Sivas’ta ahşap evde çıkan yangın korkuttu

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