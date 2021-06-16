Sivas'ta çeşmeden akan sodalı suya böbrek hastalarının ilgisi büyük

Sivas'ın Kaman köyündeki bir çeşmeden akan su, sodalı olduğu iddiası büyük ilgi görüyor. Özellikle böbrek hastalığına iyi geldiği söylenen şifalı su için sadece Sivas halkı değil, çevre illerden de ziyaretçilerin ilgisi çekiyor. Uzaktan gelen vatandaşlar, şişe şişe doldurdukları bu suları evlerine götürmeyi de unutmuyor.

ŞİŞELERCE SODA GÖTÜRÜYORLAR

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 29 kilometre olan Kaman köyü sodalı suyuyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Şifa arayan hastalar Türkiye'nin birçok ilinden bu köye geliyor. Sodalı suyun başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Hastalar adeta şifa akan bu çeşmenin başına gelerek şişelerce su doldurarak evinin yolunu tutuyor.

"FAYDASINI GÖRÜYORUZ, ZARARINI GÖRMÜYORUZ"

Sivas'ta şifa dağıttığına inanılan sodalı çeşmeye, böbrek hastalarının ilgisi büyük oldu. Tokat'tan gelen Hacı Yıldız, "Bu suya iyi diyorlar, arkadaşlardan haber aldık böbrek taşı düşürmesi için bu benim ikinci gelişim faydasını görüyoruz, zararını görmüyoruz. Tadı aynı soda gibi. Her şeye tavsiye ederiz böbrek taşı düşüren kişiler rahatsız olan kişiler Yıldızeli Kaman köyüne gelsin. Kaman köyünde böbrek taşı düşürmek için bu su" dedi.

"BÖBREK TAŞI OLANLARA TAVSİYE EDERİM"

Muhsin Coşkun, "Tokat'tan geliyorum. Böbrekten sıkıntımız var. Bir tavsiye üzerine geldik. Faydasını gördüm birkaç defa oldu geliyorum ben. Böbrekten sıkıntısı olan arkadaşlar için çok güzel bir su. Yıldızeli Kaman köyü burası. Tokat'tan yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta. Sodaya benziyor. Biz buraya geldiğimizde 5-6 araba vardı. Tokat'tan gelen var, Amasya'dan gelen var bunlarda tavsiye üzerine geliyor. Böbrek taşı olanlara, böbreğinde sıkıntısı olanlara tavsiye ederim" diye konuştu.