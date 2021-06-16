Şehit oğlunun mektubu İYİ Parti lideri Meral Akşener'i duygulandırdı! Gözleri doldu, yutkunmakta zorlandıHDP seslerini duymuyor ama onlar seslerini duyurmak için haykırıyorlar! Diyarbakır annelerinin sayısı giderek artıyorEURO 2020: Finlandiya- Rusya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiATV Kuruluş Osman 63. bölüm canlı izle | Osman Bey savaştan galip çıkabilecek mi?FOX TV Sen Çal Kapımı 41. bölüm canlı izle | Serkan ve Eda hesaplaşıyor!Telafi eğitiminde ek ders ödenir mi 2021? Telafide Ben De Varım ek ders ücreti ne kadar?Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın acı günü: Babasını toprağa verdi!Almanya'da işverenlerin çalışanlarına evden çalışma imkanı sağlama zorunluluğu kaldırılıyor!Memleket Partisi'nde istifa depremi! İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa ettiİhanetle suçlanmıştı! Kibariye'nin eşi aşka geldi! Romantik pozlarıyla düşman çatlattı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Sivas'ta çeşmeden akan sodalı suya böbrek hastalarının ilgisi büyük

Sivas'ta çeşmeden akan sodalı suya böbrek hastalarının ilgisi büyük

Sİvas'ın Kaman Köyünde bir çeşmede akan sodalı suya çevre halkının ilgisi büyüyor. Sodalı suyun başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor.

Sivas'ta çeşmeden akan sodalı suya böbrek hastalarının ilgisi büyük

Sivas'ın Kaman köyündeki bir çeşmeden akan su, sodalı olduğu iddiası büyük ilgi görüyor. Özellikle böbrek hastalığına iyi geldiği söylenen şifalı su için sadece Sivas halkı değil, çevre illerden de ziyaretçilerin ilgisi çekiyor. Uzaktan gelen vatandaşlar, şişe şişe doldurdukları bu suları evlerine götürmeyi de unutmuyor.

Sivas'ta bir çeşmeden sodalı suya başta böbrek hastalarının ilgisi büyük

ŞİŞELERCE SODA GÖTÜRÜYORLAR 

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 29 kilometre olan Kaman köyü sodalı suyuyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Şifa arayan hastalar Türkiye'nin birçok ilinden bu köye geliyor. Sodalı suyun başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Hastalar adeta şifa akan bu çeşmenin başına gelerek şişelerce su doldurarak evinin yolunu tutuyor.

Sivas'ta bir çeşmeden sodalı suya başta böbrek hastalarının ilgisi büyük

 "FAYDASINI GÖRÜYORUZ, ZARARINI GÖRMÜYORUZ"

Sivas'ta şifa dağıttığına inanılan sodalı çeşmeye, böbrek hastalarının ilgisi büyük oldu. Tokat'tan gelen Hacı Yıldız, "Bu suya iyi diyorlar, arkadaşlardan haber aldık böbrek taşı düşürmesi için bu benim ikinci gelişim faydasını görüyoruz, zararını görmüyoruz. Tadı aynı soda gibi. Her şeye tavsiye ederiz böbrek taşı düşüren kişiler rahatsız olan kişiler Yıldızeli Kaman köyüne gelsin. Kaman köyünde böbrek taşı düşürmek için bu su" dedi. 

Sivas'ta bir çeşmeden sodalı suya başta böbrek hastalarının ilgisi büyük 

"BÖBREK TAŞI OLANLARA TAVSİYE EDERİM"

Muhsin Coşkun, "Tokat'tan geliyorum. Böbrekten sıkıntımız var. Bir tavsiye üzerine geldik. Faydasını gördüm birkaç defa oldu geliyorum ben. Böbrekten sıkıntısı olan arkadaşlar için çok güzel bir su. Yıldızeli Kaman köyü burası. Tokat'tan yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta. Sodaya benziyor. Biz buraya geldiğimizde 5-6 araba vardı. Tokat'tan gelen var, Amasya'dan gelen var bunlarda tavsiye üzerine geliyor. Böbrek taşı olanlara, böbreğinde sıkıntısı olanlara tavsiye ederim" diye konuştu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT