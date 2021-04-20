Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar, bir binanın çatısını parçaladı.

Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, Fatih Mahallesi Merakum Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çatısında hasara neden oldu.

Saç malzemeden yapılı çatının bir kısmı kuvvetli rüzgarın etkisiyle caddeye uçarken bir kısmı da yerinden sökülerek asılı kaldı.

Polis ekipleri, bina çevresinde önlem aldı, itfaiye görevlileri tehlike oluşturan çatı parçalarını toplamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI