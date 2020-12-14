Sivas'ta feci kaza! Otomobil ile traktör çarpıştı, 5 yaralı
Sivas'a bağlı Şarkışla ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucunda 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, Selami Yılmaz (29) idaresindeki 27 AES 850 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Hüyük köyü kavşağında, Mehmet Güner (45) yönetimindeki 58 HG 376 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Leyla (2), Yağmur (3) ve Burcu Yılmaz (29) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.