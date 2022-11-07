Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Sivas Gürün'de geri gönderilme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Alınan bilgilere göre geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Durumu görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var

ÖLÜLER VE YARALILAR VAR

Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 20 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi.

Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hasta almaya gidiyorlardı! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı!
Hasta almaya gidiyorlardı! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı!
Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Mantar yeme keyfi hastanede bitti! Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi! Hayati tehlikeleri bulunuyor
Mantar yeme keyfi hastanede bitti! Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi! Hayati tehlikeleri bulunuyor
İzmit'te arkadaş vahşeti! Birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından silahla vurularak öldü!
İzmit'te arkadaş vahşeti! Birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından silahla vurularak öldü!
Son Haberler
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Ünlü rockçıdan acı haber! Sevenleri gözyaşlarına boğuldu!
Ünlü rockçıdan acı haber! Sevenleri gözyaşlarına boğuldu!
Yolcunun namaz molasını talebini reddettiler! Öz Erciş Seyahat kabahatini laiklik vurgusu yaparak savundu!
Yolcunun namaz molasını talebini reddettiler! Öz Erciş Seyahat kabahatini laiklik vurgusu yaparak savundu!
İstanbullulara kötü haber! 5 TL olan ekmeğe zam geliyor
İstanbullulara kötü haber! 5 TL olan ekmeğe zam geliyor
Rize'de korkunç kaza! Talihsiz kadın elektrikli testere kurbanı oldu!
Rize'de korkunç kaza! Talihsiz kadın elektrikli testere kurbanı oldu!
Artvin'de bir garip olay! Eşini şikayet için gittiği karakolda ortalığı birbirine katıp polis memurunu yaraladı!
Artvin'de bir garip olay! Eşini şikayet için gittiği karakolda ortalığı birbirine katıp polis memurunu yaraladı!
Çok Okunanlar
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Meteorolojiden üst üste uyarılar! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor! İşte il il hava durumu
Meteorolojiden üst üste uyarılar! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor! İşte il il hava durumu
Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Yolcuların canı hiçe sayıldı! Minibüs şoföründen tehlikeli hareketler!
Yolcuların canı hiçe sayıldı! Minibüs şoföründen tehlikeli hareketler!
Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla Datça'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla Datça'da korkutan deprem
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"