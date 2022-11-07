Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Durumu görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÖLÜLER VE YARALILAR VAR

Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 20 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi.