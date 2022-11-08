Bursa'da kadın şiddeti! 2 kişi tartıştıkları kadını ayağından silahla vurarak yaraladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda iddialara göre 30 yaşındaki E.E., sokak ortasında kimliği belirsiz 2 kişi ile sözlü bir şekilde tartışmaya başladı. Tartışmanın hararetlenmesiyle birlikte öfkelenip genç kadına silah çeken şüpheliler, E.E.'yi ayağından vurdu.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Hastaneye kaldırılan E.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.