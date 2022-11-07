Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde önce traktör ile çarpışan hafif ticari araç, başka bir otomobile de çarptı. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre kaza Bolvadin-Çobanlar ilçesi kara yolu, Mescit Çeşme mevkiinde meydana geldi. A.C. hakimiyetindeki 03 ED 267 plakalı traktör, tali yoldan çıktığı esnada İ.O. yönetimindeki 46 D 1776 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var

BAŞKA ARACA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, M.T. hakimiyetindeki 35 BZY 18 plakalı otomobile çarptıktan sonra tarlaya girdi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var

ACI HABER

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede İ.O. ve eşi H.O.’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan A.N.U., H.U., M.T., M.S.T. ve A.C., kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkarılarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar varAfyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var

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