İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik Gölü dondu.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik Gölü dondu.

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilese de görülmeye değer manzaralar da oluşturdu.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik Gölü dondu.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik Gölü dondu.

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilese de görülmeye değer manzaralar da oluşturdu. Geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Sivas'ın Hafik ilçesinde 67 hektar alana sahip Hafik Gölü dondu. Gölün yüzeyinin tamamı buzla kaplanırken, ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Göl yüzeyinde yürümek isteyenler ise, buz kütlesinin henüz ince olması nedeniyle yürüyemedi.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik Gölü dondu.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik Gölü dondu.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik Gölü dondu.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.