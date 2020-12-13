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  3. Sivas'ta intihar etmek isteyen genç para cezası yedi

Sivas'ta intihar etmek isteyen genç para cezası yedi

Sivas'ta yaşayan H.Ç adlı genç, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde uçurumun kenarında intihara kalkıştı. Olay yerine gelen ekipler H.Ç'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdikten sonra kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle para cezası kesti.

Sivas'ta intihar etmek isteyen genç para cezası yedi

Sivas Kılavuz mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı mevkiinde meydana gelen olayda, sıkıntıları nedeniyle bunalıma giren H.Ç. adlı genç, sokağa çıkma kısıtlamasında intihar etmeye yeltendi. Polis ekipleri genci vazgeçirdikten sonra kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle gence 3 bin 150 TL cezası verdi.

UÇURUMDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

H.Ç., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gittiği uçurumun kenarında intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kendisini uçurumdan atacağını söyleyen H.Ç., polisin çalışması sonucu ikna edilerek eylemine son verdi.

CEZADAN KURTULAMADI

Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilen H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. H.Ç.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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