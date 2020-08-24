Sivas'ta köpeklere sürekli tecavüz eden adamın karısı: "Bu adama engel olamıyorum''

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 72 yaşındaki Şükrü B. isimli kişinin ormanlık alanda köpeğe tecavüz etmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan o görüntüleri büyük tepki çekti. İki köylünün çektiği o videodan sonra adama hayvan hakları savunucuları suç duyurusunda bulunurken eşinin "Bu adama ben de engel olamıyorum. Yapılanlar nedeni ile utanç içindeyim" sözleri ise duyanları hayrete düşürdü.

ÇALILIKLARIN ARASINDAN SES GELDİ

Tüyler ürpertici olay Gemerek'e bağlı Hacıyusuf Köyü'nde yaşandı. 17 Ağustos günü, köyün çobanı H. Ö. (42), koyun sürüsü ile birlikte dağın yolunu tuttu. H. Ö. ile birlikte sürüyü takip eden köpeği ise bir an gözlerden kayboldu. H. Ö., son 3 gündür aynı noktada gözlerden kaybolan köpeğinin yiyecek arayışı için uzaklaştığını düşündü. Çoban H. Ö.'nün sürüsü ilgilendiği esnada, M. K. ve A. A. isimli köylüler birlikte bir yere gittikleri esnada, çalılıkların arasındaki hareketliliği fark etti. İkili hemen, seslerin geldiği noktaya yöneldi.

''BİLİYORDUK Kİ YİNE İNKAR EDECEKTİ''

O anların görgü tanıklarından biri Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede "Şükrü B. isimli kişiyi, köpeğe tecavüz ederken gördük. Üstünde, bir tek atlet dışında hiçbir şey yoktu. Çoraplarını dahi çıkarmıştı. Bu kişinin daha önce de benzer şeyler yaptığını duyuyorduk. Hemen, cep telefonumuzu çıkararak kayda aldık. Çünkü, biliyorduk ki yine inkâr edecekti. Köpeğin boynunda ise uzunca bir balya ipi bulunuyordu" şeklinde konuştu.

"KÖPEK YAŞADIKLARINDAN DOLAYI ÇOK ÜRKMÜŞ"

Olay ile ilgili jandarmaya haber verildi. İki görgü tanığının yanı sıra, köpeğin sahibi olan çoban H. Ö. de verdiği ifadede, Şükrü B.'den şikâyetçi olduğunu belirtti. Köpeğine yapılanlar nedeni ile üzgün olduğunu belirten H. Ö. ise "Köpek, yaşadıklarından dolayı çok ürkmüş. Benim yanıma bile gelemiyor. 15-20 metre ötemde duruyor" dedi.

''BU ADAMA BEN DE ENGEL OLAMIYORUM''

Olayın ortaya çıkması sonrası tarım ilacı içen Şükrü B.'nin ifadesinin alınması işlemi yapılamazken, eşi K. B.'nin ise "Bu adama ben de engel olamıyorum. Yapılanlar nedeni ile utanç içindeyim" dediği öğrenildi.

"BUGÜNE KADAR BİRÇOK KİŞİ ŞAHİT OLMUŞTUR"

Olaya ilişkin Hayvan Hakları Federasyonu avukatları da Gemerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Av. Senem Demirel Acar savcılık dilekçesinde "Şüpheli, sürekli olarak köylünün köpeklerini kaçırıp tecavüz etmektedir. Şükrü B. köylünün bahçesinde, tarlasında, köpekleri bulduğu yerde tecavüz etmekten geri durmamıştır. Bugüne kadar birçok kişi tecavüzüne şahitlik etmiştir" denildi.

SİVAS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Twitter hesabında, Şükrü B.'ye cezai işlem uygulandığını soruşturmanın sürdüğü bilgisini verdi.