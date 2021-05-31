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Sivas'ta trafik kazası! Pikap şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası! Pikap şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. M.A. (65) yönetimindeki 58 ZD 884 plakalı pikap, Yeşimli köyü Gürlevik mezrası mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan H.A. (51) olay yerinde hayatını kaybetti, S.A. (32), E.A. (4), K.K.A. (7) ve Y.A. (2) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Zara Devlet Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Sivas'ta trafik kazası! Pikap şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

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