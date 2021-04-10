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  3. Sivas'ta Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralı

Sivas'ta Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralı

Sivas'ta yangına giden itfaiye aracı buzlanma sebebiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı kazada 2'si ağır 5 itfaiye eri yaralandı.

Sivas'ta Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralı

Sivas'ta yangına giden itfaiye aracı buzlanma sebebiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı kazada  2'si ağır 5 itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Karaçayır köyü mevkiinde meydana geldi. Bir köyde yangın ihbarı alan Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri 58 AT 105 plakalı Ford marka itfaiye aracıyla, karaçayır mevkiine geldikleri sırada buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 2'si ağır 5 itfaiye eri yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yeri adeta savaş alanına dönerken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:İhlas haber Ajansı

Sivas'ta Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralı

Sivas'ta Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralı

Sivas'ta Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralı

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