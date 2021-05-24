24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet Final bölümü ile FOX TV'deTeşkilat 12. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izleBakan Soylu'dan kritik hamle: Habertürk TV'de İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtlayacak!Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de24 Mayıs 1993 Bingöl Katliamı nedir? 33 Asker Olayı nedir? 24 Mayıs 1993 Bingöl Katliamı şehitleri isimleri nelerdir?24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'deHenüz 40 yaşındaydı, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'dan acı haberTaksim'de yok artık dedirten görüntüler! Faslı turist gözaltına alınmamak için soyundu24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 TV8'de
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Kaymakamı Hasan Ongu'nun vefat haberinin ardından Ongu, internette Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularıyla aratılmaya başlandı. Biz de Hasan Ongu ile ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralatr internet mecrasında vatandaşlarca çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

HASAN ONGU KİMDİR, NERELİ?

1981 yılında Bursa’da doğan Hasan ONGU, aslen Erzurumludur. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu.    

Aynı yıl yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve 2006 yılı Ağustos ayında mülkî idare amirliği mesleğine intisâb etti. Teftiş stajını Isparta’da, kaymakam refikliği stajını Konya-Seydişehir’de tamamladıktan sonra Konya-Derebucak’ta kaymakam vekilliği yaptı.

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği İngiltere’de 1 yıl kaldı ve Southampton Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü “Vatandaşlık ve Demokrasi” programında yüksek lisansını tamamladı. 93. dönem kaymakamlık kursunu bitiren Hasan ONGU,

Mart 2009 - Eylül 2011 tarihleri arasında Kırıkkale – Sulakyurt Kaymakamı,

Eylül 2011 – Ağustos 2013 tarihleri arasında Erzincan – Kemah Kaymakamı,

Eylül 2013 – Temmuz 2015 tarihleri arasında Artvin Vali Yardımcısı,

Temmuz 2015 – Ağustos 2017 tarihleri arasında Hakkâri Vali Yardımcısı,

Eylül 2017 – Ağustos 2019 tarihleri arasında Artvin – Arhavi Kaymakamı,

Eylül 2019 – Aralık 2020 tarihleri arasında ise Çanakkale – Eceabat Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

İçişleri Bakanlığı tarafından Siverek Kaymakamı olarak görevlendirilen Hasan ONGU, 7 Aralık 2020 tarihinde Siverek’te göreve başlamıştır.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Ailesini ziyarete gittiği Bursa'da kalp krizi geçiren Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, 40 yaşında hayatını kaybetti.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT