Sivilce (Akne) nedir ve Sivilce İzleri Nasıl Geçer?

Akneler vücudun yağlı yerlerinde olan bölümlerinde çıkar. Bu bölgeler yüz, sırt, boyun, göğüs bazen de omuz ve kalçada kendisini gösterir.

Akne, büyük bir sağlık problemi değildir. Fakat çıktığı kişide psikolojik olarak büyük bir etki yapabilir. Kimi insanlarda akneler kronik bir özellik gösterir ve ömür boyunca tekrar eder. Bu yüzden akne tedavisi yapılması için doktor gözetiminde sürekli olarak yapılması önerilmektedir.

Sivilce (Akne) Neden Çıkar?

Sivilceye sebep olacak birçok neden vardır. Akneye sebep olan durumlar aşağıdaki gibidir:

Genetik sebepler,

Hormonal nedenler,

Stres ve endişe oluşturan faktörler,

Kozmetik ürünlerinin cilde etkisi,

Farklı sebepler neticesinde akne oluşumu meydana gelir.

Sivilce oluşumunda en büyük sebebin genetik olduğu biliniyor. Hormonal nedenler ise, yağ bezlerinde yaşanan salgılanma değerinin yükselmesi sivilcenin oluşmasına neden olur. Deride yer alan yağ bezi kanalları, fazla yağ bezi salgısının olmasıyla tıkanır ve böylece siyah nokta oluşturur. Deride ortaya çıkan bu yapılar, cildin az miktarda var olan bakterilerde çoğalma durumunun meydana gelmesine sebep olmaktadır ve iltihaplı sivilcelerin kendisini göstermesini sağlar.

Hormonal sorunu bulunan insanlarda sivilce problemi ile beraber tüylenme, saç dökülmesi ve adette düzensizlik gibi hallerde görülebilir. Sınavdan önce ve sınav dönemlerinde öğrencilerde endişeye sebep olan streste sivilce oluşmasına sebep olur. Bununla birlikte sivilce, çeşitli rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Bunun içinde uzman doktorlar tarafından muayene edilmesi önemlidir.

Sivilce Bulaşıcı mıdır? Sivilcede İlaç Tedavisi Var mı?

Sivilce bulaşıcı bir rahatsızlık değildir. Sivilceler tedavi edilmezse ya da sivilce ile oynanıp sıkıldığı zaman iz bırakmasının ihtimali artar. Sivilce tedavisi yapılırken bazı ilaçlar kullanılabilir. Yapılacak olan ilaç tedavisi insandan insana farklılık gösterebilir. Sivilcenin miktarı, bulunduğu yer, cinsiyet ve yaşa göre tedavi yöntemi seçilmektedir.

Sivilce Tedavileri Nelerdir?

Krem tedavisi :

Komedon olarak da bilinen siyah ve beyaz noktaların temizlenmesi amacıyla salisilik asit, benzoil peroksit, retinoik asit, azelaik asit gibi etken maddelerin yer aldığı kremler ile tedavi edilebilir. İltihaplı sivilcelerin tedavisinde, eritromisin, klindamisin, tetrasiklin, sodyum sülfasetamid ve nadifloxacin gibi maddeleri içeren antibiyotik özelliğindeki kremlerin kullanıldığı görülür. Diğer taraftan hem komedon hem iltihaplı lezyonlara büyük oranda etkisi olan kombinasyonlardan meydana gelen kremler de vardır. Belli bir yararın görülmesi adına da en az sekiz hafta tedavi edilmesi gerekir.

Sistemik Tedavi :

Orta ve şiddetli sivilcelerde genel olarak ağızdan alınan ilaçların kullanılması gerekir. Antibiyotikler arasında en fazla kullanılan azitromisin ve tetrasiklin adlı ilaç grubudur. Bununla beraber A vitamini derivesi olan isotretinoin de bu tedavi yönteminde etkin olarak kullanılır.

Diğer Tedavi Yöntemleri :

Bahsi geçen tedavilerden farklı olarak sivilce için lazer ve peeling yani cilt bakımı gibi tedaviler de yapılmaktadır. Tedavinin hangi miktarda ve ne türde olacağı sivilcenin şiddetine, hastanın cilt çeşidine bakılarak kesinlikle doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir.

Sivilce Nasıl Geçer?

Ergenlik dönemi içinde veya ergenlik döneminden sonra meydana gelen psikolojik sıkıntılar sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu dönemde sivilceli yüz içim sağdan soldan duyulan bilgilerle bu sivilcelerden kurtulmaya çalışmak amacıyla farklı yolları kullanıp ardından da başarısız olunabilir. Yüzde var olan sivilceleri doğru tedavi etmek, ardından da iz kalmaması ve daha fazla alana yayılmaması kısmında oldukça önem arz etmektedir. Sivilcelere kapatıcı sürmek uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm yolu değildir. Sivilcelere karşı kesin çözümün uygulanması adına uzman doktorlardan tedavi için bilgi alınması gerekmektedir.

Sivilceyi Sıkılır mı?

Sivilce sıkarak onları temizleme fikri oldukça yanlıştır. Ayrıca sivilcelerin sıkılması deriye büyük bir zarar verir, enfeksiyonun farklı bölgelere yayılmasına sebep olur ve bununla beraber sivilcenin iyileşme sürecini de geciktirir. Bu sebeple sivilceler hiçbir zaman sıkılmamalıdır.

Çikolata Sivilce Yapar mı?

Yapılan klinik araştırmalarda, sivilce oluşumuna sebep olan herhangi bir özel yiyeceğin olmadığına işaret edilmiştir. Bu durum bazen sivilcenin, kişinin kendisini gözlemleyerek tükettiği gıdadan sonra sivilce oluşuyorsa o gıdanın tüketimi azaltılmalıdır.

Sivilce İzleri Nasıl Tedavi Edilir?

Sivilce izleri, farklı lazer veya kimyasal peeling yöntemleriyle cilt tedavi edilebilir. Sivilce problemi yaşayan insanlarda sivilce tedavisi yapılmazsa bunun sonucunda sivilce izleri kalabilir. Sivilce izlerinin tedavisi edilmesi de bulunduğunuz dönemde modern tekniklerle yapılmaktadır. Sivilce izleri, gözeneklerin içerisinde büyük genişleme, çukur ve çöküntü biçiminde olabileceği gibi yüz kısmında kahverengi lekeler biçiminde de oluşabilmektedir. Kalıcı sivilce izlerinde oluşan problem yalnızca deri yüzeyinde kendisini gösteren renk ya da seviye farkı olmamaktadır. Cildin altında yer alan bağ dokusunda yanlış yapılanmanın ardından elastikiyet kaybı, kabalaşma ve çekintiler şeklinde oluşur. Bağ dokusunun tekrardan yapılandırılması sağlanamazsa, sivilce nedeniyle ortaya çıkan izler tam olarak yok olmaz. Sivilce mevcut ise öncelikle sivilcenin tedavisi yapılmalı ve ardından da kalan sivilce lekesi tedavisi yapılmalıdır. Sivilce tedavisi bitmeden izleri tedavi etmek istemek, sağlıklı bir sonuç vermeyecektir.

Lazerle Sivilce Lekesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sivilce izlerini yok etmek amacıyla kullanılan bazı lazer türleri vardır ve bu yöntemlerin kullanımı kişinin cilt rengine ve lekelerine göre farklılık gösterir. Bunlar, pigmente lezyonların tedavi edilmesi amacıyla kullanılan lazerler; Q anahtarlı Nd yag lazerler, KTP lazerler, yoğun atım ışık kaynakları (IPL) ve fraksiyonel lazerler olarak karşımıza çıkıyor. Sivilce lekelerinin deri içerisinde yer aldığı derinlik ile cilt rengi gibi durumlar göz önüne alındığında, lazer tedavileri farklı olmakta ve tedavinin başarı oranı da buna göre değişmektedir. Kadınlar ve erkekler cilt lekesine karşı lazer tedavisi alabilir. Sivilce lekelerinden kurtulmak amacıyla çözüm arayışında olan kişiler, bu alanda uzman doktorlardan destek alarak lazerli tedaviye başlayabilir.

Fraksiyonel Lazer Tedavisi

Sivilce izlerini tedavi etmek amacıyla kullanılan en etkili yöntem fraksiyonel lazerdir. Fraksiyonel lazer, cilt altında yer alan yıpranmış kolajeni yok edip daha taze kollajen oluşmasını sağlar ve özel bir lazer cihazı yardımıyla uygulanan leke tedavisi tekniğidir. Tedavinin ardından üst deride yer alan kök hücreler aktif hale gelerek yeni epitel hücrelerin yüzeyini kapatır. 1 ile 3 seans devam eden bu tedavi, ortalama 1 saat civarında sürmektedir. Sivilce izi tedavisinin ardından güneş ışığına maruz kalmamak oldukça önemli bir konudur. Fraksiyonel karbondioksit tedavisinin ardından vücutta kızarıklık ve soyulma tarzında olaylar görülebilir. Görülen bu durum 1 hafta içinde yok olur. Lazer tedavilerinin yapılması için en iyi zaman, güneşin yarattığı etkinin tam olarak bittiği dönem olan kış dönemidir. Sonbahar mevsiminde lazer tedavisi yaptırmak, güneşin bütün etkinliğini kaybetmemesi sebebiyle iyi bir zaman olmayabilir. Diğer taraftan bronzlaşmış cildin üzerine lazer uygulaması yapmak, pigmentasyon ihtimalinin artmasına sebep olabilir. Bu sebeple bronzlaşmış ciltlerin normal rengine dönmesi beklendikten sonra lazerli leke tedavisi yapılabilir.