Hemen hemen her yaş grubundaki vatandaşlarda görülen sivilceler yüz ve çevresinde çıkması nedeniyle kötü bir görüntü oluşturmaktadır. Hassas bir cilt problemi olan sivilceler, dikkat edilmediği zaman kalıcı izler bırakabilmektedir. Peki Sivilce nedir? Neden olur? Doğal yöntemlerle nasıl geçer? Sivilce izleri nasıl geçer? Detaylar haberimizde...

SİVİLCE NEDİR?

Ergenlik dönemi veya sonrasında her yaş grubunda, kadın ve erkeklerde görülebilen bir cilt hastalığıdır. Otuzlu kırklı yaşlara kadar uzayabilir. Bebeklik dönemine mahsus iyi huylu akne tipi de vardır. Kadınlara oranla erkeklerde daha fazladır. En sık; yüz, sırt, kol ve göğüs bölgelerinde görülür.Son derece hassas bir cilt problemi olan sivilcenin tedavisinde, kulaktan dolma bilgiler etkili olmayabileceği gibi sivilce izlerinin oluşmasına da yol açabilir. Bu nedenle kalıcı sivilce izlerinin oluşmaması için doğru sivilce tedavisi uygulanmalıdır.

NEDEN OLUR?

Sivilce oluşumuna neden olan çok sayıda faktör bulunmaktadır. Sivilce oluşumuna bu sebepler neden olabilmektedir:

-Genetik yatkınlık,

-Hormonal faktörler,

-Stres ve endişe oluşturan faktörler,

-Yanlış kozmetik ürünlerinin kullanılması,

Çeşitli rahatsızlıklar neticesinde oluşabilir.

Ayrıca öğrencilerin sınav dönemlerinde stres yapması sonucu da sivilceler meydana gelebilmektedir.

Özelikle bazı hormon ilaçlarının akne artırıcı özelliği vardır.

DOĞAL YÖNTEMLERLE NASIL GEÇER?

Sivilcelerin doğal yöntemlerle geçmesini sağlamak kalıcı bir çözüm değildir ancak bir takım uygulamalar yapılabilir.

Bu işlemleri yapmak sivilcelerden kurtulmanızı sağlayabilir:

-Yüzünüz ve sivilcelerden etkilenen diğer bölgeler günde iki kez yıkanabilir

-Sadece yumuşak sabun veya temizleyici kullanılmalı

-Sivilceler patlatılmamalı

-Akne kapatıcılar kullanılmamalı

-Tıraş olurken dikkatli olunmalı

Ayrıca gül suyu ve elma sirkesi içerdikleri özellikleriyle sivilceye iyi gelebilmektedir.

GÜL SUYU

Gül suyu, gül yapraklarını suya batırmak veya gül yapraklarını buharla damıtmak suretiyle yapılan bir sıvıdır. Gül suyu güzellik ve sağlık uygulamaları için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Gül suyu, akne tedavisinde topikal tedaviyi destekleyen antiseptik,antibakteriyel, anti-enflamatuar özelliğine sahiptir. Gül suyu PH’ı da dengeleyerek sivilcelere iyi gelir.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, elma suyunu veya preslenmiş elmalardan süzülmemiş meyve suyunu fermente ederek yapılır. Elma sirkesi ilk etapta sivilceye neden olan fazla yağı kurutmaya yardımcı olarak sivilceye iyi gelebilmektedir. Elma sirkesinin cildi sıkılaştırıcı ve gözenek kapatıcı etkisi ciltteki sivilcenin kurumasına yardımcı olabilir. Elma sirkesi anti-enflamatuar özelliğe sahiptir. Yani çıkan iltihaplı sivilceler ya da siyah noktaların verdiği ağrı ve yangı hissini giderebilir. Elma sirkesinin cilde uygulanmasının tahrişe neden olabileceğini de unutmamak gerekir. Bu nedenle elma sirkesi dikkatli kullanılmalıdır.

Elma sirkesi cilde nasıl uygulanır?

1 ölçek elma sirkesi ve 3 birim su karıştırın (hassas ciltler için daha fazla su kullanın).

Temizledikten sonra karışımı pamuklu bir top kullanarak cilde nazikçe uygulayın.

5-20 saniye bekletin, suyla durulayın ve kurulayın.

Bu işlemi gerektiği gibi günde 1-2 kez tekrarlayın.

SİVİLCE YAPAN BESİNLER

Vücudunuzda sivilce oluşumunu önlemek için bu besinleri tüketmemek önem arz ediyor. İşte o besinler:

Ekmek, kraker, tahıl veya beyaz un ile yapılan tatlılar,

Beyaz pirinç ve pirinç noodle,

Beyaz un ile yapılan makarna,

Soda ve diğer şekerli içecekler,

Şeker kamışı, akçağaç şurubu, bal veya agave gibi tatlandırıcılar.

SİVİLCE İZLERİ NASIL GEÇER?

Sivilce izleri varsa, çeşitli lazer ya da kimyasal peeling yöntemleri ile cilt lekelerinde kurtulma işlemi gerçekleştirilir.

Sivilce sorunu olan kişilerde sivilce tedavisi yapılmadıysa geriye izler kalmış olabilir. Sivilce izlerinin tedavisi de günümüzde modern yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Akne izleri, gözeneklerde aşırı genişleme, çukur ve çöküntü şeklinde olabileceği gibi yüzde kahverengi lekeler şeklinde de olabilir.

Kalıcı sivilce izlerindeki sorun sadece deri yüzeyinde görünen renk veya seviye farkı değildir. Cildin altındaki bağ dokusunda yanlış yapılanma sonucu elastikiyet kaybı, kabalaşma ve çekintilerdir. Bağ dokusu yeniden yapılandırılmazsa, sivilce sebebiyle oluşan izler tam olarak ortadan kaldırılamaz.

Yüzünde renk ve seviye farklılıkları olan kişilerde, lazerle sivilce tedavisi daha etkili olacaktır. Lazer ışını, çeşitli dalga boyları ve frekansları ile istenilen deri seviyesine etki edebilir.

SİVİLCELİ CİLDE NASIL BAKIM YAPILMALIDIRI?

Sivilce problemi olan kişiler, cilt bakımı ve makyaj ürünlerini seçerken son derece özenli ve dikkatli olmalıdır. Akneli ve yağlı ciltler için su bazlı ürünlerin kullanılması daha uygundur. Sivilceli ciltlerin bakımında cilt tipine uygun ürünlerle akşam yatmadan önce cilt temizleme işlemi yapılması ve nemlendirilmesi önerilir.

Cildi fazla hırpalamadan, derinin doğal pH’ına yakın ürünlerle temizlemek gerekir. Kese, lif gibi ürünler cildi tahriş edebilir ve sivilce artışına neden olabileceği için pek tavsiye edilmez.

Farklı cilt tipleri için farklı bakım uygulamaları ve teknikleri bulunmaktadır. Yağlı ciltlerde sebum salgısı arttığı için daha sık sivilce problemi görülebilir. Ayrıca ciltteki gözeneklerin genişlemesi de istenmeyen durumlar arasında yer alır. Yağlı cilt bakımında, yağlı görünümü matlaştırmaya yönelik ürünler kullanılmalı ve siyah noktalar temizlenmelidir.

Medikal cilt bakımı ile cilt temizleme, gözenek temizleme, buhar ve nemlendirici, sivilceler için maske aşamalarından oluşan işlemler yapılmaktadır. Ortalama 1-1,5 saat süren bu işlemde, doktor kontrolünde dermokozmetik ürünler kullanılır. Cildin vitamin ihtiyacı varsa, medikal cilt bakımında vitamin takviyesi de yapılabilmektedir.

Kaynak: Medical Park, Memorial