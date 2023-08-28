Sivilcesi Olanlar Dikkat! İşte Sır Gibi Saklanan Sivilceden Kurtulma Yöntemleri.

Sigara, alkol, stres gibi nedenlerden dolayı son zamanlarda sivilceden şikayet edenlerin sayısı bir hayli arttı. Düzensiz ve sağlıksız beslenme ile birlikte tetiklenen sivilceden kurtulmak ise artık çok kolay. Peki, sivilceden nasıl kurtulmak mümkün? Sivilceye karşı kesin çözümler nelerdir?
Vücutta biriken fazla yağların sebep olduğu sivilce için cildi kurutmak ilk çözüm gibi görünüyor. Ancak bunun zararları da mevcut. Doğal yollar ile sivilcelerden kurtulmak ise son zamanlardan en basit çözümü. Eğer ki bir hormonal bozukluk, dengesizlik yoksa sizler de aşağıdaki yöntemler ile sivilcelerden ömür boyu kurtulabilirsiniz.
Sardalya ve Somon gibi deniz ürünleri (omega 3 bakımından zengin olanlar)
- A, D ve E vitaminleri bakımından zengin yiyecekler
- Yoğurt, peynir, kefir gibi süt ürünleri
- Zerdeçal, yeşil çay, lavanta çayı, ceviz yaprağı
- Çinko içeren besinler
- Limon
- Elma sirkesi
- Tahıllı besinler
Bunun gibi doğal besinleri kullanarak sizler de sivilcelerden kurtulabilirsiniz. Sivilceden kesin bir şekilde kurtulmak için bir de doğal çözümler bulunmakta. Bunlar;
Limon suyu ve tarçın
Maden suyu ve elma sirkesi
Limon ve Aloe Vera
Siz de bunları denemediyseniz denemenin tam zamanı. Gençlik döneminde bolca bulunan sivilcelerden kurtulmak için yukarıdaki tarifleri denemeye hemen başlayabilirsiniz.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber