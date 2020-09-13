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Sivrisinekler, yüzlerce hayvanı telef etti!

2020 yılında birçok farklı sıkıntı ile uğraşan Amerika'da şimdilerde de sivrisinek laneti başladı. Louisiana eyaletinde, sivrisinekler kanlarını emdikleri yüzlerce at ve ineğin ölümüne neden oldu.

Sivrisinekler, yüzlerce hayvanı telef etti!

Amerika Birleşik Devletleri, 2020 yılında yaşadıkları birçok sıkıntıyla baş etmeye çalışırken, Louisiana eyaletinde şu sıralarda sivrisinek laneti sürüyor. Eyalette Laura Kasırgası'ndan sert bir şekilde etkilenen bölgeleri, şimdi de çok sayıda çiftlik hayvanını ısırarak öldürecek kadar büyük sürüler halinde gezen sivrisineklerle mücadele ediyor.

Sivrisinekler, yüzlerce hayvanı telef etti!

300-400 HAYVAN TELEF OLDU

Ville Platte bölgesinde veterinerlik yapan Dr. Craig Fontenot'ya göre, "Dev fırtınanın ardından bataklıkların dışına itilen "hain küçük kan emiciler" çoktan 300 ile 400 büyükbaş hayvanın yanı sıra birkaç atın canına mal oldu. İçine böcek ilacı sıkılabilen ağıllarda bulundukları için keçiler şimdilik kurtuldu ama bir geyik yetiştiricisi hayvanlarından en az 30'unu kaybetti.

Kan emici sinek sürüleriyle mücadele etmek için geniş çaplı böcek ilaçlama çabaları sürüyor. Acadia County'deki yerel Lousiana AgCenter tarım merkezinde çalışan Jeremy Hebert, "ilaçlamanın böcek popülasyonlarını ciddi ölçüde düşürdüğünü ve ilaçlamanın durumu geceyle gündüz gibi değiştirdiğini" söyledi. Öte yandan diğer ilçeler olayın gidişatını tersine çevirmekte hala zorlanıyor.

SİVRİSİNEKLERİN ÇOĞALMASININ NEDENİ, KASIRGALAR

Kasırgalar çoğunlukla sivrisinek popülasyonlarında fırlama riski taşıyor çünkü sel suyuna gelen sivrisineklerin bıraktığı yumurtalar çatlamaya başlıyor. Yetişkin sivrisinekler kasırgaların kuvvetli rüzgarlarında genelde hayatta kalamasa da fırtınanın ardından gelen yumurtadan çıkma dönemi popülasyonda devasa bir artışa yol açabiliyor.Bu nüfus patlamaları genelde salgınlarla ilintili olmasa da 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından Louisiana'nın bazı bölgelerinde görülen Batı Nil Virüsü vakalarında artış yaşanmıştı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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