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  3. Siyah üzümde hasat zamanı! Talep oldukça yoğun

Siyah üzümde hasat zamanı! Talep oldukça yoğun

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ön planda olan şehirlerden Mersin’de turfanda yetiştirilen bölgenin siyah incisi olarak bilinen kara üzüm hasadı başladı. Üzüme ilgi oldukça yoğun. Ürüne ilk talepse turizm bölgelerinden...

Siyah üzümde hasat zamanı! Talep oldukça yoğun

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında üretilen bölgenin 'siyah incisi' kara üzüm hasadı başladı.  Erkenci üzümler bu sene üreticiyi sevindirdi. Kilogram fiyatı 40 ile 50 TL arasında satılan kara üzüm üreticisini sevindirirken, ilk talebin ise turizm bölgelerindeki işletmelerden geldiği belirtildi.

Siyah üzümde hasat zamanı! Talep oldukça yoğun

KENTTE BİRÇOK ÜRÜN YETİŞTİRİLİYOR

Daha önce erikten, kayısıya, yenidünyadan kavuna kadar birçok ürünün toplandığı kentte örtü altında yetiştirilen beyaz üzümlerden sonra bölgenin siyah incisi olarak bilinen kara üzüm hasadına da başlandı. 

Siyah üzümde hasat zamanı! Talep oldukça yoğun

"İYİ Kİ EKMİŞİM"

Ekimi zahmetli. Budaması, ilaçlaması, gübrelemesi, kışın soğukta soba yakarak ısıtması derken bakımı oldukça emek istiyor. Piyasada çok bulunamayan bir ürün olduğu için erkencilik sağlamak amacıyla örtü altında yetiştirilmesi gerekiyor. Aylarca zahmetli bakımın ardından "İyi ki ekmişim" diyen üretici, üzümle birlikte kazançlarının iyi olduğunu ifade ediyor. 

Siyah üzümde hasat zamanı! Talep oldukça yoğun

Açığa göre verimin örtü altında düşük olmasına rağmen fiyat yüksekliği bu durumu telafi ediyor. Toplanan ürünler 40 ile 50 TL arasında alıcıya sunuluyor. 

Siyah üzümde hasat zamanı! Talep oldukça yoğun

Ürün, yurt içinde turizm şehirleri başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlere ve yurt dışına gönderiliyor. Üreticiler ilk talebin özellikle turizm bölgelerindeki işletme ve lokantalardan geldiğini ifade ediyor.   
                                         

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