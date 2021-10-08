Siyanür ne demek, TDK'ya göre Siyanür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Siyanür ne demek? Siyanür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi siyanür kelimesi. Peki siyanür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre siyanür nedir, siyanür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Siyanür kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Siyanür kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SİYANÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Siyanür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Siyanür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre siyanür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidrosiyanik asidin tuzu veya esteri olan çok güçlü bir zehir

