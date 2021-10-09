Siyasiyat ne demek, TDK'ya göre Siyasiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Siyasiyat ne demek? Siyasiyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi siyasiyat kelimesi. Peki siyasiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre siyasiyat nedir, siyasiyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Siyasiyat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Siyasiyat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SİYASİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Siyasiyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Siyasiyat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre siyasiyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Politika işleri

