Siyek ne demek, TDK'ya göre Siyek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Siyek ne demek? Siyek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi siyek kelimesi. Peki siyek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre siyek nedir, siyek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİYEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Siyek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre siyek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sidik torbasından başlayarak dışarıya kadar uzanan sidik yolunun son bölümü, üretra

