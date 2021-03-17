Şizofren kardeşi bıçakla saldırdı, boğazını kesti

Konya'da meydana gelen olayda akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan ve şizofren olduğu iddia edilen S.B, annesi ve babası evde yokken kız kardeşin Yağmur B.'yi boğazından bıçakladı ve evden kaçtı. Aile eve gelip kapıyı açamayınca polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri eve giderken kapı çilingir sayesinde açıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İçeri giren sağlık görevlileri şizofren kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve boynundan yara alan Yağmur B.'ye müdahale etti ancak Yağmur B. hayatını kaybetti.

Şüpheli S.B. olayın ardından kardeşinin ölümüne sebep olan bıçakla eve gelerek suçunu itiraf etti. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

(İHA)