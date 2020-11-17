Şizofren Nedir? Şizofreni belirtileri nelerdir, nasıl tespit edilir?

Şizofren Nedir?

Şizofreni hastalığı mental bir bozukluk olarak nitelenebilir. Düşünceyi, duyguyu, algıyı ve davranışı etkileyebilir. Bu hastalığa yakalanan bireyler yansımalar ve halüsinasyonlar nedeniyle gerçekliği saptırılmış biçimde yaşarlar. İnsan nüfusunun %1 bu hastalıktan etkilendiği ileri sürülüyor. Şizofreni hastalığının belirtileri zaman içinde ve kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Şizofreni her yaştan erkek ve kadınlarda görülebilir. Erkeklerde yirmilik yaşların başında ya da gençlik çağında belirti gösterebilir. Kadınlarda daha çok yirmili yaşların sonuna doğru ya da otuzlu yaşlarında başında görülebilir. Bu hastalık ömür boyu sürebilir.

Şizofreni hastaları olmayan şeyler görür ve duyarlar, kimi zamanlarda takip edildiğini, ailesinin zarar göreceğine inanırlar. Şizofreni hastaları gerçekten uzaklaşarak kendine bir dünya oluştururlar. Olayları yorumlayamaz soyut kavramları algılayamazlar. Çevresinde ki olayları yorumlama, olayları değerlendirme ve insan ilişkileri hastalığın etkisi ile bozulabilmektedir.

Şizofreni Tanısı

Hastalığın belirtileri genellikle 15-25 yaş aralığında görülebilir. Bu yaşlar ergenlik çağı yaşları olabileceği için davranışları anlamak pek kolay olmayabilir, bu nedenle göz ardı edilebilir. Şizofreni hastaları gerçek dünyadan ve benliğinden uzaklaşırlar, aynaya daha az bakarlar, giyim kuşamlarına, kişisel bakımına dikkat etmezler. Dış dünyadan kendisini tamamen soyutlarlar ve içine kapanırlar.

Eskiden keyif aldığı aktivitelere ilgilere azalabilir. Bazı kişilerde konuşma bozukluğu olabilir. Bu hastalığa yakalan kişiler amaçsız ve anlamsız davranışlar da olabilmekte. Hastalığın seyrine ve kişiye bağlı olarak bazı hastalar hiç konuşmadan tek bir noktaya odaklanma yaşarken bazı kişilerde çok hareketli olabilir. Çevreye karşı ilgisiz ve mimiklerde azalma görülebilir.

Şizofreni belirtileri nelerdir?

Kendini arkadaşlarından ve ailenden uzak tutma,

Arkadaş grubunda tutunama ve değiştirme,

Konsantrasyon bozukluğu ve odaklanama,

Sinirli ve ani hareketler,

Uyuma da zorluk,

Derslerde başarı sağlayamama,

Bunların yanında pozitif şizofreni davranışları da görülebilmektedir. Sürekli devam eden garip davranışlar tuhaf hareketler bu bozukluklar arasındadır. Özellikle halüsinasyonlar gerçek gibi olan fakat zihinde yer alan yaşanmışlıklardır. Kimsenin görmediği nesneleri görme, duymadığı sesleri duyma halüsinasyon belirtileridir. Bu belirtileri bazen tespit etmek mümkün olmayabiliyor.

Şizofreni Hastalarının Ömrü?

Yapılan çalışmalara göre şizofreni hastalarının sağlıklı kişilere göre 12 veya 15 yıl daha az yaşayacağı saptanmıştır.

Şizofreni Neden Olur?

Şizofreni hastalığının nedeni ise tam olarak bilinmemektedir. Bilim adamları araştırmalarına devam ederek bu hastalığa yol açan bazı faktörler bulmuştur. Ve en önemli faktör genetik faktördür. 1.derece yakınları şizofren olanlar arasında görülürken, halk arasında %1 görülmektedir.

Tek yumurta ikizlerinde ise birinde var ise diğerinde görülme oranı da yüksektir. Şizofren hastalığının beyin kimyasının bozulması sebebiyle ortaya çıktığını gösteren bulgular da vardır. Beyin çok fazla dopamin üretir bu da halüsinasyon ve bir takım bozukluklar ortaya çıkarmasına sebep olur.