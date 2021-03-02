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  3. Şizofreni hastası çocuk annesini öldürdü!

Şizofreni hastası çocuk annesini öldürdü!

Antalya'da aile arasında çıkan tartışmada 26 yaşındaki şizofreni hastası, annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Şizofreni hastası çocuk annesini öldürdü!

Dün saat 17.00 sıralarında Antalya Manavgat'ın Kumköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan şizofreni hastası olduğu belirtilen Bahadır Aktürk, kendi marketlerinde annesi Sultan Aktürk ile tartıştı.

Nedeni belli olmayan tartışmanın büyümesi üzerine Bahadır Aktürk, bıçakla Sultan Aktürk'ün boğazını kesti. Çığlık atarak yardım isteyen Sultan Aktürk, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevreden çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sultan Aktürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞİZOFRENİ EVLAT HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Acı haberi alarak olay yerine gelen Sultan Aktürk'ün yakınları Bahadır Aktürk'e saldırdı. Jandarma ekipleri Bahadır Aktürk'ü gözaltına alarak tedavisi için hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan müdahalede vücudunda darp izleri ve kırıklar bulunduğu belirlenen Bahadır Aktürk daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Annesi Sultan Aktürk'ün cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sultan Aktürk'ün cenazesini almaya gelen 39 yıllık hayat arkadaşı Arif Aktürk, bir yandan eşini kaybettiğine, diğer yandan da oğlunun yaptıklarına üzüldüğünü anlattı. Olay anında orda olmadığını söyleyen acılı eş, gittiğinde her şeyin olup bittiğini yapacak hiçbir şeyin kalmadığını söylediği. 

Şizofreni hastası çocuk annesini öldürdü!

CENAZE MANAVGAT'A GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan otopsinin ardından Sultan Aktürk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'ne götürüldü.

Şizofreni hastası çocuk annesini öldürdü!

(DHA)

 

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