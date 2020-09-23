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  3. Şizofreni hastası, tartıştığı kişiyi beş yerinden bıçakladı

Şizofreni hastası, tartıştığı kişiyi beş yerinden bıçakladı

İzmit'te dernek lokaline katılan vatandaş, birkaç gün önce bilinmeyen bir nedenle tartıştığı şizofreni hastasının bıçaklı saldırısına uğradı. 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesi devam ediyor.

Şizofreni hastası, tartıştığı kişiyi beş yerinden bıçakladı

İzmit'te şizofreni hastası K.O. (35), V.M.'ye (42) dernek lokalinde saldırarak, 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan V.M., hastanede ameliyat edilirken, polise teslim olan K.O. da psikiyatri koğuşunda gözetim altına alındı. Olay, 19 Eylül günü, Bekirpaşa Mahallesi Şehit Kenan Başol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dernek lokaline gelen K.O., birkaç gün önce bilinmeyen nedenle tartıştığı V.M.'yi çay içerken gördü. Çay ocağından bıçak alan K.O., yanına geldiği V.M.'yi 5 yerinden bıçakladı. V.M., ağır yaralanırken, K.O. ise yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Bekirpaşa Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan V.M., acil olarak ameliyata alındı. V.M., ameliyat sırasında 2 kez kalbinin durmasına rağmen doktorların müdahalesiyle hayatta döndürüldü. Polis ekiplerince sağlık kontrolüne götürülen K.O. ise şizofreni hastası olduğunun anlaşılması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki psikiyatri koğuşunda gözetim altına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan K.O.?nun, V.M.'yi bıçaklandığı anlar, dernek lokalinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, V.M.'nin masada tek başına çay içtiği sırada arkasından gelen K.O.'nun elindeki bıçağı sapladığı anlar yer aldı.

Berna Akkaya
Editör


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