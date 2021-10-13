Şizofrenik ne demek, TDK'ya göre Şizofrenik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şizofrenik ne demek? Şizofrenik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şizofrenik kelimesi. Peki şizofrenik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şizofrenik nedir, şizofrenik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞİZOFRENİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şizofrenik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şizofrenik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre şizofrenik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şizofreni ile ilgili

